مورينيو: لوكاكو يُناسب مانشستر يونايتد

المواطن ـ وكالات

أعلن نادي مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، أنه ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون في عقد يمتد لخمس سنوات.

وقال جوزيه مورينيو مدرب يونايتد في بيان: “يناسب روميلو أداء مانشستر يونايتد.. إنه شخصية كبيرة ولاعب كبير”.

وأضاف المدرب البرتغالي: “من الطبيعي أنه يريد تطوير مسيرته مع أحد الأندية الكبيرة.. سيمثل إضافة عظيمة للمجموعة، وأنا على ثقة من أن بقية اللاعبين سيرحبون به، أتطلع حقًّا للعمل معه ثانية”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة صفقة ضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا تبلغ 75 مليون جنيه إسترليني (97 مليون دولار)، وهو ما يجعله ثاني أغلى صفقة يبرمها النادي عقب الصفقة القياسية العالمية التي أبرمها العام الماضي بضم لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي.