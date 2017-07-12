موسم الهجرة إلى الشمال قادت الطيب صالح إلى العالمية

المواطن - الرياض

بالرغم من تعدد أعمال الأديب السوداني الطيب صالح الذي تحل ذكراه اليوم، إلا أن رواية موسم الهجرة إلى الشمال تبقى هي الرواية الأكثر ارتباطًا به والتي قادته إلى العالمية.

والمعروف أن موسم الهجرة إلى الشمال هي رواية كتبها الطيب صالح ونشرت في البداية في مجلة حوار في سبتمبر 1966، ثم نشرت بعد ذلك في كتاب مستقل عن دار العودة في بيروت في نفس العام.

تدور رواية موسم الهجرة إلى الشمال حول مصطفى سعيد، الطالب العربي الذي يزور الغرب للمرة الأولى قادمًا من الجنوب، الإفريقي ، بعيدًا عن الثقافة الغربية.

ومع تطور فصول موسم الهجرة إلى الشمال يحصل الطالب العربي على وظيفة محاضر في إحدى الجامعات البريطانية ويتبنى قيم المجتمع البريطاني، حيث يتعرف إلى زوجته، جين موريس، وهي امرأة بريطانية ترفض قبول إملاءات زوجها لتتشابك أحداث رواية موسم الهجرة إلى الشمال.

اختيرت رواية موسم الهجرة إلى الشمال كواحدة من أفضل مائة رواية في القرن العشرين على مستوى الوطن العربي، ونالت استحسانا وقبولاً عالميا.

وقد تطرق الطيب صالح في روايته موسم الهجرة إلى الشمال إلى هذه العلاقة من خلال شخصية بطلها السوداني الذي يذهب ليدرس في العاصمة البريطانية لندن.

والمعروف أن الطيب صالح ولد في 12 يوليو من العام 1929، وتوفي في فبراير 2009، ويعد أحد أشهر الأدباء العرب أطلق عليه النقاد لقب عبقري الرواية العربية.

وتتطرق كتابات الطيب صالح بصورة عامة إلى السياسة، والاستعمار، والمجتمع العربي والعلاقة بينه وبين الغرب، كما تناول الاختلافات بين الحضارتين الغربية والشرقية.