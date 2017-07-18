موناكو لن يبيع مبابي في الصيف الحالي

المواطن ـ وكالات

حددت إدارة موناكو موقفها من بيع مهاجم الفريق ومنتخب فرنسا كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك للأندية الراغبة في التعاقد معه.

حيث ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن فريق الإمارات لن يتخلى عن الدولي الفرنسي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث سيلعب لمدة موسم جديد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن موناكو تخلى عن الكثير من اللاعبين، وهناك لاعبون آخرون مرشحون للرحيل، لكن مبابي لن يكون من ضمن هذه الأسماء.

الجدير بالذكر أن مبابي جذب انتباه العديد من الأندية، مثل: ريال مدريد، آرسنال ويوفنتوس، بالإضافة إلى ليفربول بعد المستوى الكبير الذي ظهر عليه في الموسم المنقضي.