موهبة تقدم منحاً مجانية في صيف إبداعات

المواطن - واس

تقدم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” منحاً مجانية للطلبة لإلحاقهم بالبرامج الإثرائية المحلية 2017 “صيف إبداعات”.

تأتي هذه المنح رغبة من “موهبة” في توفير الدعم والرعاية المتكاملة للموهوبين والمبدعين وأسرهم، وإتاحة الفرصة للموهوبين من مختلف فئات المجتمع للاستفادة مما تتيحه البرامج الإثرائية المحلية خلال فترة الصيف.

وستقدم المنح المجانية للطلبة حسب استحقاقهم الناتج عن دراسة الطلب، حيث يشترط أن يكون المتقدم للمنحة سعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال أو صورة من سجل العائلة، إضافة إلى صورة من الأوراق الثبوتية المطلوبة للفئات المعفاة، علمًا أن الفئات المشمولة بالمنحة هي: أبناء شهداء الواجب، وأبناء الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي، والمسجلون لدى الجمعيات الخيرية، والمثبتة حالتهم بمستندات شرعية، والمدعومون من مؤسسة تكافل الخيرية.

وخصصت المؤسسة البريد الإلكتروني: mdsp@mawhiba.org.sa لإرسال الطلبات.

ويرسل الراغب في التسجيل بالمنحة المعلومات التالية: اسم الطالب، المدرسة، الصف الدراسي، رقم السجل المدني، تاريخ الإصدار، مكان الإصدار، اسم ولي الأمر، صلة القرابة، المؤهل التعليمي لولي الأمر، المهنة، جهة العمل، رقم التواصل بولي الأمر، عنوان السكن – المدينة – الشارع – الحي، والبريد الإلكتروني، إضافة إلى إرسال توقيع ولي أمر الطالب على صحة ودقة البيانات الواردة إلى “موهبة”.

وبينت “موهبة” أن التسجيل مستمر حتى تاريخ 3 / 11 / 1438هـ ، وتعتذر “موهبة” عن استقبال أي طلب لم يتضمن المعلومات المطلوبة ولم يرفق معه الأوراق الثبوتية اللازمة، مع الحرص على المبادرة إلى التسجيل حسب التواريخ المنوه عنها بما يتماشى ومقاعد المنح المخصصة لكل منطقة في المملكة، التي تشمل المدن التالية: الرياض، جدة، الدمام ، الخبر، الأحساء، أبها، المدينة.