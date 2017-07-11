ميلان يُعلن تمديد عقد دوناروما حتى 2021

المواطن ـ وكالات

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تمديد عقد حارسه الشاب دوناروما (18 عامًا) حتى يونيو (حزيران) 2021.

وأكد ميلان، في بيان رسمي، التوصل لاتفاق بخصوص التمديد، واصفًا الأمر بأنه نبأ جيد بالنسبة للنادي الذي كان يرغب في التوقيع بشدة ونجح في الأمر.

ولم يوضح النادي القيمة المادية الذي جرى التوصل لها مع دوناروما، وإن كانت وسائل إعلام إيطالية تقدر أن الحارس سيحصل على 6 ملايين يورو في الموسم، فيما تصل قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 75 مليون يورو.

وقرر الحارس في النهاية عقب عدة أسابيع من التكهنات التمديد لصالح النادي الذي نشأ فيه، وشارك معه لأول مرة في الدوري وعمره (16 عامًا).

يشار إلى أن دوناروما رفض مؤخرًا عرضًا من باريس سان جيرمان مقابل 13 مليون يورو في الموسم، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إيطالية.