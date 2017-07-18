مين ما يحبش فاطمة؟.. جيهان نصر في ذاكرة الدراما العربية

المواطن ـ الرياض

“البخيل وأنا”، و”المال والبنون”، و”من الذي لا يحب فاطمة”، و”ألف ليلة وليلة”، محطّات خالدة اجتازتها الفنانة جيهان نصر، لتترك الشهرة والنجومية، بعدما استحوذ الملياردير السعودي الكبير سعود الشربتلي على قلبها.

وأعلنت الفنانة الجميلة جيهان نصر، اعتزالها الفن نهائيًّا، وارتداءها الحجاب، في عام 1997، تنفيذًا لشرط الشربتلي، لإتمام الزواج، وبالفعل قبلت جيهان نصر هذا الشرط.

وتُعد الفنانة المعتزلة جيهان نصر من أفضل الفنانات في مصر في فترة التسعينات، حيث شاركت في الكثير من الأعمال الفنية، التي حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا، في جميع أنحاء الوطن العربي.

وتبلغ الفنانة الكبيرة جيهان نصر حاليًّا 44 عامًا تقريبًا، وتعيش في المملكة العربية السعودية، ولديها من الأولاد أربعة، هم:

سماهر. سارة. سيف. سلطانة.

يُذكر أنَّ الفنانة جيهان نصر لم تظهر منذ اعتزالها إلا في العام الماضي، وذلك بعد التقاط صورة لها في إحدى المناسبات الخاصة.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لجيهان نصر، في أول ظهور لها مع زوجها وأولادها، وقد ظهرت جيهان نصر في هذه الصور وهي محتفظة بجمالها المعهود عنها.