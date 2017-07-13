مُشغّل مستشفى “العارضة” يعاود المماطلة والتأخير بصرف رواتب الموظفين!

المواطن ـ علي شيبان ـ العارضة:

شكا موظفو شركة الفهاد بمستشفى “العارضة” بجازان، من تأخر رواتبهم كل شهر، والمماطلة في تسليم رواتبهم.

وأوضح أحد موظّفي الشركة، في تصريح خاص لـ “المواطن“، أنَّ “الموظّفين يعانون من تسليم الرواتب كل شهر، وتقدمنا بشكوى إلى إمارة جازان في 15/5/1438، برقم قيد 22916، وحتى الآن لم يتم إنصافنا، أو اتّخاذ الإجراءات اللازمة مع المتعهد”.

وأضاف موظف آخر “رواتبنا كل شهر تتأخر وللأسف خالفت الشركة توجيهات الأمير، وتكرر التأخر شهريًا، مع العلم إننا لدينا أقساط شهرية وإيجارات، وارتباطات مالية أخرى”.

يذكر أنَّ أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قد شدد في وقت سابق بعد أن تلقت الإمارة شكوى من الموظفين أنفسهم، ضد المشغِّل، على أن تصل رواتبهم في وقتها المحدد، دون تأخير، ومع هذا مازالت الشركة تخالف هذه الأوامر وعاودت التأخير.

وذكر الموظفون أنَّ “الشكوى مضى عليها 6 أشهر، دون حلول أو تدخل من أي جهة، ولم تتم إفادتنا، وتراكمت الشكاوى لمكتب العمل دون حلول”.

وطالب الموظفون في المستشفى، أمير جازان ونائبه، بالنظر العاجل لهم في حسم هذه المعاناة، التي تتكرر كل شهر، ومحاسبة المتهاونين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.