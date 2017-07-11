ناديان جديدان لـ”فطن” يستوعبان 400 طالب وطالبة بالرياض

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

افتتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ناديين في فطن النوعية للبنين والبنات مطلع هذا الأسبوع حيث خصصت مقر الثانوية ٦١ للبنات ومقر مجمع مدارس نيار للبنين لهما.

وانبثقت فكرة افتتاح أندية فطن في ثماني إدارات تعليمية بالشراكة بين لجنة فطن بوزارة التعليم ووكالة المناهج والبرامج التربوية بالوزارة .

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع : إن الهدف من هذه الأندية هو تقديم برامج ونشاطات نوعية للطلاب والطالبات تمكنهم من اكتساب المهارات الشخصية والاجتماعية والقدرة على تطبيقها واقعًا عمليًا وتنمية القيم والاتجاهات الصحيحة لديهم وحمايتهم فكريًا وتعزيز مشاعر الانتماء والولاء لدى الطلاب والطالبات وإيجاد بيئة تساعدهم على الإبداع.

من جهته ذكر المساعد للشؤون التعليمية ورئيس لجنة فطن في تعليم الرياض ،محمود القويحص، أن الناديين يعمل فيهما طاقم عمل مكون من تسعة مشرفين تم اختيارهم بدقة لتمتعهم بخبرة سابقة في تشغيل الأندية الصيفية.

وأضاف أن تعليم الرياض حرص على تخصيص حافلات مجانية بواقع ثلاث حافلات لكل نادٍ تساهم في نقل المشاركين الراغبين في الالتحاق في هذين الناديين، لافتًا إلى أن كل ناد يتسع لـ ٢٠٠ طالب وطالبة من المراحل التعليمية الثلاث.

وأوضح أن عمل الناديين سيستمر حتى ٢٥ ذي القعدة وستساند أندية فطن الأندية الموسمية وأندية الحي التي تستقطب الطلاب والطالبات في العطلة الصيفية لشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

من جانبها ذكرت مشرفة ومنسقة فطن بتعليم الرياض، هيفاء الأمير، أن أندية فطن الصيفية تقدم لمرتاديها سبعة برامج .

أولها تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية وذلك عبارة عن دورة لمدة يومين في كل أسبوع وبرنامج المفكر الناقد وأيضاً صنّاع المعروف تقي مصارع السوء وهو برنامج يخدم المجال التطوعي، وبرنامج مناجم الوطن، والمستثمرون الشباب، وبرنامج ألواني سر حياتي وكذلك برنامج بإنتاجي أحقق ذاتي.

بدورها قالت مديرة نادي فطن للبنات وفاء حافظ: نستهدف في النادي الآباء والأمهات والمجتمع المحلي ونقيم لهم أياماً مفتوحة وترفيهية حيث يقدم برنامج المستثمرون الشباب ورشة عمل للمجتمع المحلي ، وبرنامج صنّاع المعروف يخدم هذه الفئة فيقدم لهم الجانب الترفيهي والتثقيفي.

الجدير ذكره أن شركة رواد المعرفة للتدريب والتعليم ستقدم 6 حقائب تدريبية ينفذها مدربو الشركة في أندية فطن على مستوى الإدارات التعليمية في المملكة.