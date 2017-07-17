نادين الراسي لـ”اللاجئين السوريين”: “افرقونا بريحة طيّبة”

المواطن - الرياض

شنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي هجومًا لاذعًا على اللاجئين السوريين في لبنان داعية إياهم إلى مغادرته بذكرى طيبة.

وكتبت نادين الراسي تعليقًا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك قامت بحذفه في وقت لاحق دعت فيه السوريين إلى مغادرة لبنان بقولها “افرقونا بريحة طيّبة”.

وتعرضت نادين الراسي لهجوم قاسٍ من المغردين العرب والسوريين على حد سواء نتيجة موقفها الرافض لوجود السوريين في بلدها.

ولقن السوريون نادين الراسي دروسًا في التاريخ والجغرافيا من خلال استعراض تاريخ لبنان وكيف ظهرت نتيجة اتفاقية سايكس بيكو مؤكدين أنها كانت جزءًا من بلاد الشام.

وقامت نادين الراسي بوضع شعار الجيش اللبناني كصورة رمزية على صفحتها داعية جميع اللبنانيين إلى القيام بهذا الأمر تعبيرًا عن تضامنهم مع الجيش اللبناني.

موقف نادين الراسي جاء على خلفية انتقادات طالت الجيش اللبناني بعد مقتل مطلوبين داخل مخيم عرسال في لبنان ما أثار غضب العديد من السوريين في الداخل والخارج.

وكان الجيش اللبناني أعلن أنه تم تصفية خلية إرهابية كانت تخطط لأعمال إرهابية في لبنان وأن عملية مداهمة وكرها أوكلت لجهاز المخابرات.