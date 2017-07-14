نبأ صادم لجماهير الاتحاد!

المواطن ـ محمد سلام

رفضت محكمة التحكيم الدولية “كاس” استئناف نادي الاتحاد المُقدم في قضية اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي، محترف الاتحاد السابق، وقررت تثبيت عقوبة منع النادي من قيده فترتي تسجيل، مع إلزام الاتحاد بسداد مبلغ 3 مليون يورو غرامة؛ لوجود عقدين للاعبين الأسترالي.

وأكد الإعلامي المقرب من الشأن الاتحادي فيصل المشاري، أن الاتحاد يدفع حاليًّا ثمن عمل الإدارات السابقة، التي وصفها بأنها كانت مستهترة، ولا تهتم بمصلحة النادي.

وقال المشاري في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “الاتحاد يدفع الآن ثمن عمل إدارات مستهترة لم تقدم مصلحة النادي، وإدارات كان بها من الجهل ما الله به عليم، ورّطوا النادي، والآن اختفوا عن المشهد”.