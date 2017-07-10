نجاح استئصال الغدة الدرقية لمريضة دون جراحة بحفر الباطن

المواطن - حفر الباطن

نجح فريق قسم جراحة المناظير بمستشفى حفر الباطن المركزي في إجراء عملية نوعية لمريضة.

وتم عمل الفحوصات المخبرية على الأنسجة واتضح وجود ورم حميد بالفص الأيسر مع وجود تحولات سرطانية في المراحل الأولى وبعد استكمال جميع الإجراءات الطبية تم إجراء العملية وهي عبارة عن استئصال للغدة الدرقية من خلال المنظار، وذلك من خلال ثلاث فتحات في منطقة الصدر تم من خلالها استئصال الغدة الدرقية مع الحفاظ على العصب الصوتي والغدد الجار درقية.

وبفضل الله تعالى تماثلت المريضة للشفاء وخرجت من المستشفى بعد عمل كافة الإجراءات العلاجية والمتابعة الدورية.