نجم ريال مدريد يكشف حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد بضمه!

المواطن ـ وكالات

أكد الويلزي جاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، أن اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بضمه مجرد شائعات، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ أي عرض للرحيل عن المرينجي.

وربط اسم جاريث بيل بالرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف في ظل اهتمام مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان بضمه.

وعانى جاريث بيل صاحب الـ28 عامًا من الإصابات المتكررة في الموسم المنقضي، حيث شارك فقط في 28 لقاء طوال الموسم؛ مما جعل اللاعب- حسب الصحف- يفكر في الرحيل.

ولكن تحدث بيل حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلًا: “مانشستر يونايتد! الحقيقة أنني لم أقرأ عن أي اهتمام من اليونايتد بشأن التعاقد معي، فأنا كلاعب بريطاني دائمًا ما تتحدث الصحافة عن رغبتي في العودة للوطن مرة أخرى، وهذا الشيء حدث من قبل مع ديفيد بيكهام أثناء تواجده في إسبانيا، لذلك فالأمر ليس جديدًا”.

وأضاف: “أنا سعيد في ريال مدريد، بالإضافة إلى أنني لم أتلقَّ أي عرض جاد بشأن التعاقد معي؛ لذلك فليس هناك أي داعٍ للحديث عن تلك الأمور”.