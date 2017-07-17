نجوم عرب آيدول يستهلون ليلتهم المنتظرة بـ”سافرت وعيوني على الهاتف تنام”

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ عسير:

يلتقي أربعة من نجوم الموسم الرابع من برنامج “عرب آيدول”، في الحفل الغنائي الذي يقام على مسرح المفتاحة، في الثالث من آب/أغسطس المقبل، ضمن مهرجان “أبها يجمعنا”، المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م.

ويحيي الحفلة كلٌ من الفنان السعودي بندر مقري، والفنان اليمني عمار العزكي، والفنان مهند حسين من الأردن، والنجم العراقي همام إبراهيم، وجميعهم يعدون من أهم النجوم المشاركين في برامج المواهب، الذين اشتهروا بأدائهم للأغنية الخليجية، ويلتقون جمهورهم ومحبيهم على واحد من أهم مسارح الوطن العربي.

وجاءت مشاركة الفنانين ضمن الحفلات الغنائية في مسرح المفتاحة، بعد أن حظي النجوم بشعبية عارمة في الوطن العربي، نظير مشاركتهم في برنامج “موهوب العرب”.

ويستهل الفنانون الأربعة الحفل الغنائي بأغنية “سافرت وعيوني على الهاتف تنام”، التي تعود لنجمي الفن العربي راشد الماجد ووليد الشامي، حيث سبق للمجموعة نفسها أن غنوها على المسرح في برنامج “عرب آيدول”، وحققت الأغنية مشاهدات عالية في تطبيق “أنغامي”.

يذكر أن حفل “لمة شباب آيدول”، يقام لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، على مسرح المفتاحة بمدينة أبها، وسيتم خلال الحفل الترحيب بالحضور عبر كلمة ترحيبية للفنان السعودي بندر مقري، على أن يبدأ الحفل الغنائي مباشرة بعد الترحيب بعزف مقطوعة موسيقية، ثم يبدأ النجوم الأربعة بالصعود لخشبة المسرح لعرض فقرة غنائية مشتركة، يسبقها السلام الوطني، تتوالى بعدها الفقرات الغنائية لكل نجم على خشبة المسرح، وبعد آخر فقرة غنائية يظهر النجوم مجددًا لعرض أغنية مشتركة ختامية.