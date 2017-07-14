نسائي تعاوني رفحاء يطلق “منار الهدى” السبت

المواطن ـ رفحاء:

أعلن الفرع النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء “حياة”، عن إطلاق ملتقى “منار الهدى” النسائي، يوم غد السبت 21 شوال الجاري.

وأوضح المكتب، أنَّ الملتقى يستمر حتى يوم الجمعة 27 من الشهر نفسه، في مقر دار سمية برفحاء، مشيرًا إلى أنَّه “يتخلل الملتقى أنشطة متنوعة وفعاليات متعددة، وسحب على جوائز قيّمة، منها: هاتف ذكي وتذكرة عمرة وطقم ذهب”.

وبين المكتب أنَّ “جميع المحاضرات ستقام من بعد صلاة العصر وحتى المغرب، في قاعة دار سمية لتحفيظ القرآن الكريم”.

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