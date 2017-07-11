ننشر أسماء المرشحين والمرشحات على وظائف معيد بطب أسنان جامعة أم القرى

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية طب الأسنان في جامعة أم القرى أسماء المرشحين والمرشحات من المتقدمين والمتقدمات على وظائف معيد.

وكشفت الكلية أن موعد حضور الاختبار التحريري سيكون يوم الأحد الموافق ٢٢ شوال ١٤٣٨هـ الموافق ١٦ يوليو ٢٠١٧م، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بمقر كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان التعليمي بالعابدية، طريق الطائف – الهدا (للرجال)، وبشطر الطالبات بمقر الكلية المذكور (للنساء).

وأوضحت الكلية، أنه يشترط لدخول الاختبار ما يلي:

١- إحضار أصل الهوية الوطنية.

٢- إحضار (برنت) من الأحوال المدنية يثبت عدم الارتباط بوظيفة حكومية.

٣- إحضار أصل شهادة البكالوريوس وشهادة إتمام الامتياز والسجل الأكاديمي بالدرجات.

٤- إحضار معادلة الشهادات الممنوحة من الخارج.

ولفتت الكلية إلى أنه لن يسمح للمرشحين والمرشحات بدخول الاختبار دون إحضار المستندات المذكورة أعلاه، كما نأمل الحضور قبل الموعد المقرر بنصف ساعة على الأقل.

وأوصحت أنه بالنسبة لموعد المقابلات الشخصية فسيتم الإعلان عنها بعد نتيجة الاختبار التحريري.

وأشارت إلى أنه لمعرفة أسماء المرشحين والمرشحات، اضغط (هنا )