نوكيا تستعد لإطلاق هاتفها الرائد نوكيا 8

المواطن - وكالات

تستعد شركة نوكيا لإطلاق هاتفها الذكي الرائد الذي يحمل اسم “نوكيا 8″، الذي من المحتمل أن يتربع على رأس هواتف الشركة، وهو أمر يترقبه العديد من المستهلكين المتحمسين لقرار عودة الشركة لسوق الهواتف الذكية.

ويوضح موقع CNMO الصيني امتلاك الهاتف لتصميم رياضي بحواف جانبية رقيقة إلى جانب منفذ “يو إس بي- سي” ومكبرات صوت مزدوجة في الجهة السلفية من الهاتف الذكي، كما عرض الموقع أيضاً صورة لشريط الكاميرا العامودية الرقيق والفريد من نوعه في الجزء الخلفي من الهاتف على الجانب الأيسر، وهو ما لا ينسجم مع الشائعات السابقة.

كما تميل المعلومات إلى إمكانية احتواء الهاتف الذكي، الذي يتوقع أن تكشف عنه الشركة في وقت لاحق من هذا الشهر، على ميزة الماسح الضوئي لقزحية العين، ويتوقع أن يكون مقاوماً للمياه والغبار عبر دعمه لمعيار IP68، وأن يدعم وجود منفذين لشريحتي اتصال، وميزة قارئ بصمات الأصابع.

ويتوقع أن يتميز هذا الجهاز بشاشة من قياس 5.3 إنش مع معالج “سناب دراغون 835” من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية سعتها 4 أو 6 غيغابايت مع توقعات لطرح نسخة من الهاتف بها ذاكرة عشوائية سعتها 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية سعتها 64 غيغابايت مع قابلية زيادتها عبر منفذ الذاكرة الخارجية “مايكرو إس دي”.

وبحسب المعلومات فإن الجهاز الجديد يضم كاميرا خلفية مزدوجة العدسة بدقة 13 ميغابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل لالتقاط الصور الشخصية سيلفي، ويتوقع أن تكون أبعاد الهاتف 151.55×73.7 ميليمتمر، وأن يصل سعره في الأسواق إلى حوالي 750 يورو.