هذا ماحدث .. معتل نفسياً يهرب من والده بمنطقة صحراوية بالرياض

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من العثور على شاب، يبلغ من العمر 16 عاماً، هرب من والده أثناء قيامه بأداء صلاة الفريضة.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض فواز الميمان أنه في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد 22 شوال 1438 هـ تلقت غرفة عمليات دوريات الأمن بالأرطاوية بلاغ أحد المواطنين عن هروب ابنه ( 16 عاماً معتل نفسياً ) أثناء نزوله لأداء الفريضة بأحد المساجد وتوجهه لمنطقة صحراوية مجاورة.

وأضاف الميمان أنه فور تلقيها البلاغ قامت شعبة دوريات الأمن بالأرطاوية بتشكيل فريق للبحث عن المفقود تساندها فرق من الدفاع المدني, حيث تم عمل مسح ميداني شامل للمناطق الصحراوية المحيطة , وبتوفيق من الله تم العثور على المفقود عند الساعة ( 10:45 ) من مساء اليوم نفسه بمنطقة صحراوية مجاورة، موضحاً أنه تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتسليمه لوالده.