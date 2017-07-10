هذا ما طلبه اليوسف خلال حفل معايدة منسوبي ديوان المظالم

المواطن - الرياض

أقام ديوان المظالم، أمس الأحد، حفل معايدةٍ لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك تحت رعاية رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

وقال رئيس ديوان المظالم “بهذه المناسبة أرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز-حفظه الله -، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله أن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين ومن دعم لمرفق قضاء ديوان المظالم، كما سأل الله أن يعيده على الجميع بالأمن والإيمان والسلامة والخير، والنصر المبين والعز والتمكين”.

وحث رئيس ديوان المظالم في كلمته منسوبي الديوان على سلامة النظر في القضايا المنظورة لديهم مع سرعة الفصل فيها لكونهم عوناً عادلاً لمن اضطر من المتظلمين للجوء للإنصاف أمام ديوان المظالم بإعادة الحقوق لأهلها في إنجاز عادل وسريع.

ومن جانب آخر أكد رئيس ديوان المظلم الشيخ اليوسف ضرورة تصدي القضاة لأصحاب الفكر المنحرف والأحزاب والجماعات الضالة والمضلة، وبيان الطريق الصحيح وفق الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة الصالح وعلماء المملكة العربية السعودية، مستنكراً سوء النتيجة لضلال الفكر وانحرافه بما حدث في شهر رمضان المبارك بمكة المكرمة بجوار الحرم الشريف من غيرِ مراعاة لحرمة الزمان والمكان، وكذا ما حصل من استهداف لرجال الأمن في مدينة القطيف.

وفي ختام حفل المعايدة دعا رئيس ديوان المظالم الشيخ اليوسف أن يحفظ رجال الأمن وجنودنا المرابطين في الحدود.