هذا ما قاله المغردون بعد توجيه ولي العهد بانهاء معاملة جنسية خلف المشعان ‎

المواطن – الرياض

عبر المواطنون عن سعادتهم بتوجيه ولي العهد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بإنهاء معاملة جنسية الشاعر خلف بن مشعان العنزي وأبنائه، مؤكدين أنه يستحق، وآملين في إنهاء أزمة باقي الحالات المشابهة.

وكان المشعان قد قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “: ‏اللهم لك الحمد والشكر صدر توجيه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بإنهاء معاملتي أنا وأبنائي ‏حفظك الله يا سيدي وأمد في عمرك”.

ودشن المغردون وسمًا على موقع تويتر باسم “ولي العهد يفزع لابن مشعان”، وآخر بعنوان “رسالة خلف المشعان لولي العهد”، أكدوا خلالهما أن ولي العهد يساهم بتوجهاته النبيلة في جمع شمل الوطن ، موضحين أن هذه الخطوة ليست غريبة على سموه.

من جهته قَّدم الإعلامي وليد الفراج الشكر لولي العهد قائلاً: “شكرًا أبو سلمان، جعلك الله ذخرًا لكل محتاج .. أنهيت معاناة عائلة كاملة، عقبال كل الحالات المشابهة لها”.

وأثنى المغرد عبداللطيف العنزي، على إقدام ولي العهد على هذه الخطوة قائلاً: “ليست غريبة على سمو ولي العهد والعشم فيه أكبر بإنهاء كامل ملف القبائل ونحن منتظرون ومتأملون خيرًا إن شاء الله”.

وأضاف مغرد آخر: ” ابن مشعان يستاهل صبر لحين طال الصبر وجاه الخير من أبو سلمان عقبال البقية من أمثال أبو مشعان الشرفاء”.

وأبدى مغرد آخر سعادته بتوجيه ولي العهد قائلاً: ” ما شاء الله تبارك الرحمن كفوا والله بن سلمان شوف كيف جمع شمل الوطن بأبنائه”.

جدير بالذكر أن الشاعر العنزي نشر قصيدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجهها لسمو ولي العهد مطالبًا إياه بالنظر بإنهاء معاملته وهو ما تم بالفعل.

وكان العنزي تم توقيفه في شهر رمضان الماضي، وخرج في نهاية الشهر بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.