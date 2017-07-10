هذا ما قاله المغردون عن وفاة الشاعر محمد الحداري

المواطن - الرياض

نعى أبناء قبيلة حرب والشعب السعودي الشاعر محمد الحداري الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ98 عامًا.

وتقدم المواطنون بالعزاء في وفاة الشاعر محمد الحداري، مؤكدين على مكانته الكبيرة بين شعراء عصره، داعين له بالجنة وأن يلهم الله أهله الصبر والسلون.

وأشاد المغردون بأعمال الشاعر محمد الحداري، فيما تم تداول مقاطع من قصائده المتعددة في المناسبات المختلفة.

وتحول موقع تويتر إلى دفتر عزاء مفتوح وتبارى المغردون في الثناء على الشاعر محمد الحداري وتعداد مناقبه.

في البداية قال حساب شباب قبيلة حرب على تويتر: انتقل إلى رحمة الله الشاعر الكبير والعلم المشهور محمد الحداري الحربي.. رحل علم من أعلام الشعر في قبيلة حرب .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوالت تغريدات العزاء حيث قال مبارك القحطاني: نعزي قبيلة حرب في وفاة محمد الحداري كافة وأبناء المتوفى خاصة وعلى رأسهم زميلي المقدم نواف بن محمد الحداري جبر الله مصابكم.

واستعار جابر الحربي بيتًا من إحدى قصائد محمد الحداري جاء فيه : “لا بد مـا تـقـضي لـيـالـي حـيـاتـي أمرض وأطيب وعقبه أمرض ولا أطيب”.. الله يغفر له ويرحمه، صاحب القلب الأبيض.

وأضاف سلمان الحنيني: الله يغفر له ويرحمه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال بارق الغيث: الله يقبل حسناتك ويغفر سيئاتك يا فقيد حرب والحكمة .. على الزين يالحداري رحمة الله عليك.