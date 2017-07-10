هذا ما قاله رئيس الهلال بعد تمديد عقد ياسر القحطاني!

المواطن ـ محمد سلام

أعلنت إدارة نادي الهلال، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، تمديد عقد المهاجم ياسر القحطاني لمدة موسم، حيث وقع العقد رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد.

وقال حساب الهلال الرسمي في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “مدّد مجلس إدارة نادي الهلال عقد (ياسر القحطاني) لمدة عام، حيث وقّع سمو رئيس النادي مساء اليوم تمديد العقد مع (القحطاني)”.

وعقب توقيع العقد، وجه رئيس الهلال كلمة إلى ياسر القحطاني، وقال: “أنت ابن النادي ومخلص له وستظل معنا، بالتوفيق لنا ولك”.

هذا ويُنتظر اليوم إعلان إدارة الهلال عن تمديد عقد اللاعب محمد الشلهوب لمدة موسم، حيث أوصى المدرب رامون دياز بضرورة استمرار اللاعبين الكبيرين مع الفريق خلال الموسم المقبل.