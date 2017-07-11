هذا ما قاله راموس بعد انتقال خاميس إلى بايرن ميونيخ!

المواطن ـ وكالات

علق المدافع الإسباني سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد، على انتقال زميله لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريجيز إلى بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال راموس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أتمنى لك التوفيق في خطوتك القادمة، لكن بالطبع ليس في دوري أبطال أوروبا”.

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن اليوم رسميًّا عن تعاقده مع قائد المنتخب الكولومبي لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء من الفريق الملكي.

الجدير بالذكر أن الفريق البافاري لم يكن في الصورة تمامًا في التعاقد مع روديجيز؛ حيث إن كلًّا من مانشستر يونايتد وتشيلسي بالإضافة إلى باريس سان جيرمان كانوا يرغبون في التوقيع معه.