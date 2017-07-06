هذه أبرز أسئلة الوافدين حول الرسوم على المرافقين

المواطن ـ عبد الرحمن دياب:

مع بدء المديرية العامة للجوازات، بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، في تطبيق قرار مجلس الوزراء، المتضمن تحصيل مقابل مالي عن كل مُرافق للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، بشكل سنوي تدريجيًا، يبدأ اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو 2017، برزت العديد من الأسئلة التي وجهها الوافدون حول هذا النظام وبعض النقاط فيه.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجه العديد من الوافدين أسئلة هم بحاجة إلى إجابتها، منها “هل يشمل الرسوم على الزوجة وثلاثة أبناء الأكبر فيهم عمره 7 سنوات؟”، فيما سأل محمد المشيخي “هل الرسوم المفروضة على المرافقين تشمل الزوجة والأبناء من ذكور وإناث؟”.

وبالنسبة إلى إسماعيل إبراهيم، فكان سؤاله عن موعد بدء تطبيق الرسوم علي العمالة الوافدة وليس المرافقين، وهل الرسوم تشمل العمالة المنزلية مثل السائق الخاص؟

وكان لأحمد حمدي، استفسار آخر، وهو: “صدرت لي وعائلتي تأشيرة خروج وعودة قبل تطبيق الرسوم على المرافقين.. فهل يتوجب الدفع قبل السفر أم يؤجل لما بعد العودة؟”.

أما بردي، فتسائلت “هل الرسوم الإضافية الخاصة بالمرافقين مطبقة على جميع الجنسيات أم هناك استثناء لبعض الجنسيات؟”.

وسأل غازي العتيبي “من يتحمل دفع الرسوم على المرافقين والتابعين.. هل هو الكفيل أم العامل”.

وفي سياق متصل، سأل يوسف “هل الرسوم المفروضة على المرافقين تشمل الأجانب العاملين والقطاعات الحكومية؟”، أما شاكر فاستفسر “بالنسبة لتحصيل الرسوم على المرافقين.. هل هناك فئة عمرية محددة يتم تحصيل الرسوم منها أم جميع الفئات”.

ومن جانبه، تسائل هيثم زكلمة: “هل الرسوم التي ستطبق على تجديد إقامة المرافقين تشمل التابعين أي الزوجة الأولى والأطفال تحت سن الـ ١٨؟”.