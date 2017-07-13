هذه توجيهات أمين جدة بعد تفقد مشاريع الجسور والأنفاق بالمحافظة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - جدة

تفقد أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس، اليوم الخميس، مشاريع الجسور والأنفاق في محافظة جدة.

وأكّد أبوراس، حرص الأمانة على تنفيذ مشاريع الجسور والأنفاق بهدف تحرير المحاور الرئيسة بجدة، والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية لخدمة وراحة السكان.

وشملت جولته، مشروع نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارعي فلسطين والحمراء، وهو عبارة عن تنفيذ نفق (شمال/جنوب) عـلى امتداد طريق الملك عبدالعزيز عـند تقاطعه مع شارعي فلسطين والحمراء، بطول ١٥٦٠ مترًا، وذلك لتحرير الحركة المرورية لطريق الملك عبدالعزيز وتيسير التنقل من أبحر شمالاً إلى طريق الفلاح جنوبًا.

كما تفقد أبوراس مشروع نفق وجسر تقاطع طريق الأمير ماجد، مع طريق مكة القديم، وهو عبارة عن مشروع إنشاء نفق باتجاهين على طريق مكة القديم، بنفس التقاطع وطوله 560 مترًا، وبعرض 20,1 متر، وبعدد حارتين مرورية للاتجاه الواحد. كما اطّلع على سير العمل في الجسر على طريق الأمير ماجد بطول 609 م وبعرض 26,4 م وبعدد ثلاثة حارات مرورية للاتجاه الواحد، أعلى طريق مكة القديم، لتيسير التنقل من مطار الملك عبدالعزيز شمالاً إلى طريق مدائن الفهد جنوبًا.

وفي نهاية الجولة، وجه أمين محافظة جدة بضرورة تذليل العقبات، التي قد تواجه تنفيذ مشاريع الجسور والأنفاق، مشددًا على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشاريع حسب الجداول الزمنية المقررة لها، بمتابعة وتنسيق مع استشاريي الأمانة، ومقاولي المشاريع، حتى تسهم هذه المشاريع في خدمة سكان محافظة جدة وزوارها وفك الاختناقات المرورية.

يذكر أنَّ تنفيذ الأمانة 36 مشروعًا من مشاريع الجسور والأنفاق بمحافظة جدة، ساهم بزيادة عدد المحاور الرئيسية المحررة في جدة من محوري طريق الحرمين وطريق المدينة، إلى خمسة محاور، بعد تحرير الحركة المرورية وإلغاء الإشارات الضوئية على طريق الأمير ماجد وطريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فهد.