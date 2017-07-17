هذه قائمة المستفيدين من اللائحة المالية للمجالس البلدية

المواطن - الرياض

وافق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اللائحة المالية المنظمّة لأعمال المجالس البلدية.

وأبرز ما جاءت به اللائحة هو شمولها في التفاصيل التي ستعلن خلال أيام من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية على مصاريفها المالية والمخصصات المالية التي ستحصل عليها المجالس البلدية لممارسة أعمالها وصلاحياتها.

وفي التفاصيل، فإنّ المخصّصات المالية للمجالس البلدية ستكون مدرجةً ضمن الميزانية السنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، على أن تشمل المكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء وأمناء المجالس البلدية، والخبراء الذين يستعين بهم المجلس، ومكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس.

ويضاف إليها أيضًا أنّ المجالس أصبح بإمكانها توكيل شركات كبرى لرعاية لقاءاتها مع المواطنين.

وجاء في البيان الصادر عن وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الاثنين، فيما يتعلّق بجلسة مجلس الوزراء في فقرته السادسة: أنّه وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30- 53/ 38/ د) وتاريخ 19/ 8/ 1438هـ، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة المالية للمجالس البلدية.

ومن أبرز ما تضمنته اللائحة، أن يُعتمد- ضمن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية- المخصصات المالية لكل مجلس، والمكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء وأمناء المجالس، والخبراء الذين يستعين بهم المجلس، ومكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس، كما تضمنت اللائحة أنّ للشركات والمؤسسات الخاصّة رعاية أنشطة المجالس ولقاءاتها مع المواطنين.