هذه ملاحظات صحة الشرقية في عدد من مرافقها أثناء جولاتها الميدانية

المواطن - نوف العايد - الشرقية

رصد فريق إدارة المتابعة الفنية بصحة الشرقية- مؤخرًا- عددًا من الملاحظات أثناء جولاتهم التفتيشية الدورية للفترة الصباحية والمسائية.

وكشفت صحة الشرقية أن الملاحظات انقسمت ما بين سلبية وإيجابية، بينما السلبية التي تم رصدها تمثلت في الصيانة والنظافة، إضافة عدم تواجد بعض الموظفين بمكان عملهم، كذلك الحضور والانصراف، وعدم الالتزام بالزي الرسمي، كما رصد عدم تجاوب بعض الممرضات مع نداءات المرضى والتأخر في تقديم الخدمة.

وبينت أنه تمت إحالتهم للتحقيق وجاري محاسبة كل من ثبت عليهم المخالفة وفق الأنظمة. وأضافت أنه بالمقابل لاحظنا مؤشرات إيجابية تستحق الشكر والتقدير تمثلت في جودة العمل بمستشفى العيون التخصصي بالظهران، وأثنى أحد المستفيدين على بعض كادر التمريض بمجمع الدمام الطبي ورضاه عن الخدمة المقدمة منه.

واستهدف هذا الفريق مستشفيات مجمع الدمام الطبي، الولادة والأطفال، والعيون التخصصي، والظهران العام، ومركز البابطين للقلب، وإدارة المتابعة بقطاع الخبر.

وأوضحت الصحة أن الجولة بدأت من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حيث نُفّذت بهدف التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح وتحقيق معايير الأداء ومتابعة تطبيق معايير الجودة الصحية.

وفي أثناء الجولة، التقى فريق المتابعة بمراجعي ومرضى بعض المستشفيات واستمعوا إلى آرائهم ومقترحاتهم. وبعد انتهاء الجولة رفع أعضاء الفريق تقريرهم إلى مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك للاطلاع، وقد وجه باتخاذ اللازم حيال الملاحظات وتلافي أوجه القصور الواردة ومعالجة السلبيات التي تم رصدها خلال الجولة وتكريم الأكفاء.

وأشارت صحة الشرقية إلى أن مثل هذه الجولات تأتي ضمن خطة المتابعة المستمرة لمعرفة سير الخدمات والإجراءات وتذليل العقبات ومحاسبة المقصرين وتكريم الأكفاء، كما سوف يتم الكشف عن عدد المخالفات والعقوبات للربع الثالث من العام خلال الفترة القادمة؛ حرصًا على الشفافية.

وتابع أن من أولوياتها الوقوف مباشرة على خدمة المريض والمساهمة في تحسين الخدمات العلاجية في مختلف المستشفيات والمنشآت الصحية بالمنطقة الشرقية.

ومن جهة أخرى، كرّمت صحة الشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، موظفيها المتميزين من إدارة المتابعة الفنية وجهات مختلفة مرتبطة بعمل إدارة المتابعة؛ تحفيزًا لما قدموه من جهد خلال عام.

وأوضح مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الدكتور السلوك، أن المديرية تعتز بموظفيها المتميزين وتحتفي بهم عرفانًا لما بذلوه من جهود في مهامهم الوظيفية.