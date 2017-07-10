هكذا علق السعوديون على صورة ولي العهد و وزير الداخلية بمجلس الوزراء

المواطن - الرياض

لفتت صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى جواره وزير الداخلية الجديد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في مجلس الوزراء اليوم، أنظار المغردين الذين أكدوا أنها تعكس الحيوية التي تدب في مفاصل الدولة المهمة.

الظهور الأول لوزير الداخلية في مجلس الوزراء تزامن مع الظهور الأول كذلك لولي العهد في منصبه الجديد لتجسد هذه الصورة بداية جديدة من العمل المشترك والتنسيق على أعلى مستوى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المملكة.

وتداول المغردون صورًا لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في حوار جانبي مع وزير الداخلية خلال جلسة المجلس.

وعلق أحد المغردين على الصورة قائلا: “الصورة تتحدث عن نفسها فقيادات المملكة يدب فيها الشباب والحيوية والنشاط”.

وأضاف آخر معلقًا على الحضور الأول لوزير الداخلية بقوله: “حيوية الشباب بالتوفيق دومًا”.

وكانت جلسة مجلس الوزراء شهدت اليوم أول ظهور لولي العهد ولوزير الداخلية بصفتهما الجديدة، وفي بداية الجلسة رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالأمير محمد بن سلمان والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، متمنياً لهما التوفيق والسداد.

وثمن المجلس تمكن الجهات الأمنية في 28 رمضان من إحباط عمل إرهابي وشيك، كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين من قبل مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع، والقبض على خمسة من عناصر الخلية الإرهابية، معبرًا عن الاستنكار الشديد لهذا المخطط الإرهابي الذي تجاوز كل الحرمات باستهداف أقدس البقاع وأطهرها.

واستنكر المجلس الاعتداءات الإرهابية بواسطة مقذوفات متفجرة والتي استهدفت دوريات أمن بمحافظة القطيف، ونتج عنها استشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين، مشددًا على أن الجهات الأمنية في المملكة قادرة على مواجهة هذه المخططات الإجرامية والإطاحة بالمتورطين فيها، وستتصدى بحزم لكل من يعتدي على استقرار الوطن وأمن المواطنين وسيحاسب كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المملكة.