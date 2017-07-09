هكذا يعيش أهالي “زلال الجموم” بلا اتصالات أو إنترنت منذ 5 سنوات

المواطن - وليد الفهمي - مكة المكرمة:

يعاني أهالي قرية الزلال التابعة لمحافظة الجموم، من سوء الخدمة المقدمة لهم من شركة الاتصالات السعودية وزين وموبايلي.

وعبر العديد من الأهالي عن استيائهم من ضعف الشبكة ما يؤثر على جودة الخدمة واستمراريتها.

وناشد الاهالي، مسؤولي “شركات الاتصال” لإيجاد حلول عاجلة وجذرية لمشاكلهم خاصة انعدام خدمات الجيل الثالث والرابع هناك خاصة مع الحاجة الملحة لها في إجراء العديد من الخدمات الإلكترونية أو حتى الاتصال.

وقال الأهالي: لم تحل مشكلتنا منذ ما يقارب 5 سنوات، فالاتصالات مقطوعة ومغلقة، والإنترنت معدوم مما تسبب في عزلة كبيرة، مشيرين في الوقت نفسه إلى عدم وجود أي تجاوب مع شكواهم، مطالبين بإيجاد دعم من شركات الاتصالات.