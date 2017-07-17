هل تُشكل العبوات البلاستيكية خطورة على صحة الرجال؟

المواطن - وكالات

توصلت دراسة استرالية جديدة إلى أن مادة الفثالات التي توجد في كثير من العبوات البلاستيكية المستخدمة في المشروبات وحفظ الأطعمة ترتبط بزيادة الإصابة بالأمراض المزمنة لدى الرجال في منتصف العمر وبعده. ووجد الباحثون أن معدل الإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم يرتفع مع ارتفاع نسبة الفثالات في الجسم.

وتعتبر الدراسة التي أجريت في جامعة أدلايد الاسترالية الأولى التي تسلّط الضوء على تأثير العبوات والزجاجات البلاستيكية على صحة الرجال، حيث اهتمت الدراسات التي درست الأمر على دراسة التأثير على الأطفال والنساء.

وليس معروفاً حتى الآن كيف يؤثّر وجود مادة الفثالات بنسبة مرتفعة في الجسم على الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري وارتفاع الضغط. لكن يُعتقد أن الفثالات تحديداً تؤثّر على التوازن الهرموني بالجسم.

وقام الباحثون في هذه الدراسة بمحاولة رصد كيف تتأثر صحة الرجال في منتصف العمر وبعده عند زيادة مادة الفثالات في أجسامهم. وشارك في الدراسة 1500 رجل أعمارهم 35 عاماً أو أكثر.

وكانت دراسات سابقة قد رصدت ارتفاع نسبة الفثالات في أجسام الرجال الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المصنّعة، والمشروبات الغازية والمياه الكربونية، والقليل من الفواكه والخضراوات.

وعلى الرغم من أن الدراسة الجديدة تفتح باب الأسئلة أكثر مما توفر أجوبة، إلا أن نتائجها حثّت على استهلاك المزيد من الأطعمة الطازجة غير المعبّئة مثل الفواكه والخضراوات، والحد من المشروبات والأطعمة التي تتوفر في عبوات بلاستيكية.