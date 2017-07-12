هل يتعاقد مانشستر يونايتد مع زلاتان إبراهيموفيتش من جديد؟!

المواطن ـ وكالات

ظهرت تأكيدات جديدة على إمكانية بقاء المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد، الذي يعاني من إصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن قبل 4 أسابيع عدم تفعيل بند تجديد عقد إبراهيموفيتش، الذي انتهى في 30 من الشهر الماضي؛ وذلك بسبب ابتعاده عن الملاعب حتى يناير القادم للإصابة.

وأظهر إبراهيموفيتش تقدمًا كبيرًا في مرحلة العلاج خلال الأسابيع الماضية، مما أعاد فتح باب التكهنات حول إمكانية توقيعه على عقد جديد مع مانشستر يونايتد.

ونشرت صحيفة ذا صن البريطانية تقريرًا يؤكد أن إبراهيموفيتش ما زال يتطور في عملية الشفاء، ومن الوارد جدًّا أن يتجه مانشستر يونايتد للتعاقد معه مجددًا خلال الميركاتو الشتوي بعد أن يكون قد استعاد كامل عافيته ولياقته البدنية.