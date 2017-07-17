هنا أسماء المرشحين على وظائف صندوق الطلاب في جامعة الطائف

الساعة 8:13 مساءً

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الطائف عبر موقعها الإلكتروني، أسماء المرشحين من المتقدمين على وظائف بند صندوق الطلاب.

كما كشفت جامعة الطائف عن مواعيد الاختبار والمقابلات الشخصية.

وأشارت جامعة الطائف إلى أن الأسماء المقبولة كالتالي:

– أسماء المرشحين لدخول الاختبار العملي على وظيفة (مدخل بيانات) بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الطائف، اضغط (هنا ).

– أسماء المرشحين لدخول المقابلة الشخصية لوظيفة (مراسل) بعمادة شؤون الطلاب، اضغط (هنا ).

– أسماء المرشحين على وظيفة (مشرف توجيه وإرشاد)، اضغط (هنا ).

– أسماء المرشحين لوظائف (مشرفي الأنشطة الطلابية)، اضغط (هنا).