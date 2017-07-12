هنا أسماء المقبولين على الوظائف الإدارية والفنية في جامعة أم القرى

المواطن- خالد الأحمد

صادق مدير جامعة أم القرى رئيس اللجنة الإشرافية للمسابقات الوظيفية الدكتور بكري بن معتوق عساس، على نتائج 90 مرشحاً ومرشحة لشغل الوظائف الإدارية والفنية التي تشمل مقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة، وفروعها بمحافظات الليث والقنفذة، وذلك على سلم رواتب الموظفين العام، والتي سبق الإعلان عنها، وتمت المسابقة عليها.

وقال وكيل الجامعة نائب رئيس اللجنة الإشرافية للمسابقات الوظيفية الدكتور ياسر بن سليمان شوشو، إن نتائج الترشيح تمت وفق ضوابط وأنظمة الخدمة المدنية بعد فرز كافة طلبات المتقدمين للمسابقة الوظيفية، وتم تشكيل لجان متخصصة لإجراء تلك الاختبارات بمتابعة وإشراف من معالي مدير الجامعة.

وأهاب الدكتور ياسر شوشو بالمرشحين الموضحة أسماؤهم بالبيان المرفق (هنا) مراجعة إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين (الدور الثاني)، بمقر الجامعة بالعزيزية، وبالنسبة للمرشحات فعليهن مراجعة فرع إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفات بعمادة الدراسات الجامعية للطالبات بالزاهر، بمبنى الجوهرة (الدور الثاني).

وأكَّد أنه على جميع المرشحين والمرشحات اصطحاب أصل المؤهل العلمي والخبرات العملية مع نسخة منه للمطابقة، وكذلك أصل بطاقة الأحوال المدنية مع صورة منها للمطابقة، مع ما تم تسجيله من قبل المتقدمين على المنظومة الإلكترونية عند بدء تقديم الطلبات، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 19/ 10/ 1438هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 04/ 11/ 1438هـ، على أن تكون المراجعة خلال الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

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