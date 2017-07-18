هنا أسماء المقبولين على الوظائف الرسمية في هيئة الحياة الفطرية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن أسماء المقبولين من المتقدمين لشغل الوظائف الرسمية الشاغرة والتي تم الإعلان عنها عن طريق المسابقة الوظيفية خلال الفترة من 1438/07/27هـ وحتى 1438/08/06هـ.

ودعت الهيئة المشمولين بالإعلان بمراجعة إدارة الموارد البشرية خلال أسبوعين، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 1438/10/24هـ، وذلك لاستكمال إجراءات تعيينهم، وفي حالة عدم مراجعتهم خلال الفترة المحددة سيعتبر ذلك عدولاً عن طلب التوظيف، مع مراعاة إحضار ما يلي:

– أصل الهوية الوطنية.

– أصل الشهادات والخبرات.

– صور شخصية (4×6).

وقالت إنه لمعرفة أسماء المقبولين، اضغط (هنا )