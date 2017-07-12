هنا .. أسماء المقبولين نهائياً على وظائف أخصائي إسعاف وطوارئ بالهلال الأحمر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن أسماء مجتازي المسابقة الوظيفية الأخيرة على وظائف (أخصائي إسعاف وطب طوارئ)، وتطلب الهيئة من الذين اجتازوا المسابقة الوظيفية الأخيرة الحضور لمقر الهيئة الرئيسي (بمدينة الرياض) لاستكمال مسوغات التعيين، مع مراعاة إحضار التالي:

1- الهوية الوطنية (الاصل) مع صورة.

2- بطاقة التصنيف المهني سارية المفعول(الاصل) مع الصورة.

3- أرفاق الدورات التالية (BLS – ACLS) سارية المفعول (الاصل مع صورة).

4- الدورة (PHTLS) أو (ITLS) سارية المفعول (الأصل مع صورة).

5- إحضار أصل المؤهل العلمي مع الصور.

6- احضار صورتين شخصية مقاس (4*6).

7- على أن يتم استقبال المتقدمين يوم الأحد الموافق 1438/10/22هـ حتى تاريخ 26/10/26هـ من الساعة (9) صباحا وحتى الساعة (12:30) مساءا.

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