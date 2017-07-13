هنا تفاصيل الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة بشركة ماسا في الجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة ماسا – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- أخصائي تدريب – (وظيفتان): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التدريب والتطوير)، مع وجود خبرة سابقة.

2- مشرف الموثوقية والمعدات الدوارة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الكهربائية)، مع وجود خبرة سابقة.

3- مهندس مسؤول المكتب الأوسط / التخطيط والجدولة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، مع وجود خبرة سابقة.

4- مشرف الكهرباء: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، مع وجود خبرة سابقة.

5- مهندس ثالث عمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 11/ 9/ 2017م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا )