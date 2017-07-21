هنا تفاصيل 21 وظيفة شاغرة على بند الأجور ببلدية الوجه

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت بلدية محافظة الوجه، عن توفر وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين، يبدأ التقديم عليها، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29/ 10/ 1438هـ، ولمدة خمسة أيام.

وأبرزت البلدية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مشغل مضخات مياه.

فني مختبر.

رسام.

خطاط.

عامل طرق.

قهوجي.

ملاحظ عمال.

مراقب مباني – (عدد 3 وظائف).

مصور فوتغرافي.

مأمور سنترال.

فني ديكور.

فني تسجيل.

فني طباعة.

حارس أمن – (وظيفتان).

مراقب (مستخدم 33).

سائق (مستخدم 33).

عامل حفريات (مستخدم 32).

عامل تجهيز (مستخدم 31).

وأوضحت البلدية، أنّ الشروط المطلوبة هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون لائقًا صحيًا.

أن يكون حسن السيرة والسوك.

اجتياز الاختبارات والمقابلة من طرف اللجنة المشكلة للتعيين.

أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر، وغير مطالب بفترة حظر سواء للاستقالة أو الفصل حسب النظام.

وأشارت إلى أنّه “لا يترتب على الطلبات أي التزام نحو البلدية، وتعتبر لاغية بعد انتهاء الاختبارات والمقابلات، واجتياز المرشحين للوظائف”، مؤكّدة أنّه “لا يحق للمتقدم المطالبة بالمستندات المطلوبة أو التوظيف”.