هنا.. حقيقة تعثر انتقال ويليام جيبور إلى النصر بعد تصريحات رئيس الوداد!

المواطن ـ محمد سلام

أبدت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قلقها من إمكانية تعثر صفقة انتقال المهاجم الليبيري ويليام جيبور، وذلك بعد تصريحات رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي سعيد الناصري، والذي أكد في تصريحات لصحيفة الصباح ” التونسية ” أن اللاعب الليبيري جيبور لم يوقع أي عقد مع نادي النصر، وأشار إلى أن موقف الوداد سليم، بعدما وقع مع اللاعب الليبيري اتفاقية ليستمر مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وكشفت مصادر لـ”المواطن” أن نادي ريو آفي البرتغالي هو الذي يمتلك البطاقة الدولية للاعب جيبور، وأنه لعب للوداد المغربي بنظام الإعارة، وأضافت أن إدارة النصر قامت بشراء بطاقة اللاعب بشكل رسمي من النادي البرتغالي.

وأشارت إلى أن إدارة الوداد لم تطلب من نادي ريو آفي تمديد إعارة اللاعب لموسم آخر، وبينت أن جيبور تسلم بالأمس تذكرة سفره إلى تركيا للالتحاق بمعسكر النصر، وأنه رفض فكرة البقاء في المغرب خلال الموسم المقبل.