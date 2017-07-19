هنا.. حقيقة عرض الفيحاء لاستقطاب لاعب الهلال !

المواطن ـ محمد سلام



كشفت مصادر صحيفة “المواطن” حقيقة ما تردد حول تقدم إدارة نادي الفيحاء بطلب رسمي لنظيرتها في الهلال للحصول على خدمات اللاعب عبدالله زوري، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأشارت إلى أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأنه لم يصل إلى الإدارة الهلالية أي عروض رسمية خلال الساعات الماضية للحصول على خدمات الزوري، سواء بالبيع أو الإعارة.

هذا وكان الهلال قد أتم صفقة محلية في ميركاتو الصيف الحالي لتدعيم الجبهة اليسرى، حيث تعاقد مع اللاعب حسن كادش، وهو ما يجعل فرصة الزوري في المشاركة أساسيا خلال الموسم المقبل صعبة، في ظل تواجد الدولي المميز ياسر الشهراني.