هنا رابط نظام نور للاشتراك بخدمة النقل المدرسي

المواطن - الرياض

يتيح نظام نور العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين وغيرهم، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليص المدة الزمنية للحصول على الخدمة.

وقد أتاح نظام نور للطلاب التسجيل في خدمة النقل المدرسي ومتابعة حالة الطلب إلكترونيًا للتعرف على المرحلة التي وصل إليها تمهيدًا لقبوله.

وكان الحساب الرسمي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، عبر تويتر قد أعلن مؤخرً أنه تم فتح باب التسجيل في نظام نور لهذه الخدمة.

وأوضح أنه يمكن الدخول إلى رابط موقع نظام نور من هنا وإدخال البيانات المطلوبة.

يذكر أن نظام نور يواصل تسجيل الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الابتدائي من فئة خريجي الروضات الحكومية والأهلية والروضات التي تشرف عليها وزارة التعليم.ومن المقرر أن يبدأ نظام نور في التاسع عشر من شهر ذي الحجة في تسجيل خريجي الروضات الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة من جميع الجنسيات وفي جميع المدارس. ويستمر القبول في نظام نور حتى استكمال الشواغر في هذه الفئات.