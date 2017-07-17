هنا شروط التسجيل في دبلومات وبرامج خدمة المجتمع في جامعة جازان

المواطن - جازان

اشترطت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة جازان، أن يدفع راغبو التسجيل في الدبلومات والبرامج 500 ريال كرسوم لا ترد في حالة سحب أوراق التقديم.

كما اشترطت جامعة جازان أن يتقدم 30 طالبًا على الأقل لكي يتم فتح أي دبلوم من التخصصات المتاحة بالجامعة.

ولفتت جامعة جازان إلى أن القبول في هذه البرامج يكون طبقًا لعدد المقاعد الشاغرة ومعدل التخرج للشهادة المطلوبة.

وكانت جامعة جازان قد أعلنت أنه تقرر فتح باب التسجيل في دبلومات وبرامج عمادة خدمة المجتمع للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1438 / 1439هـ لحملة الثانوية العامة من الجنسين في الفترة ما بين 19 إلى 29 من الشهر الحالي.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة جازان الدكتور محمد بن علي معشي، أن العمادة فتحت باب التقدم للراغبين من خريجي وخريجات الثانوية العامة للالتحاق بالدبلومات الجديدة، انطلاقاً من الدور المجتمعي للجامعة في خدمة المجتمع وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية من أبناء الوطن من حملة الثانوية لتهيئتهم لسوق العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص.

وأفاد بأن آلية التقديم ستكون إلكترونية عبر بوابة جامعة جازان، عبر الدخول على رابط العمادة ومن ثم تعبئة استمارة التقديم آلياً ليتم التواصل عبر الرسائل النصية مع المتقدمين، منبهاً إلى أهمية تسجيل البيانات بدقة وعدم التسجيل أكثر من مرة ومراجعة العمادة فور قبول المتقدم لدفع رسوم التسجيل ومن ثم دفع ما نسبته 25% من رسوم الدبلوم أو البرنامج.

وأشار الدكتور معشي، إلى أن العدد المطلوب لفتح البرنامج محدد بـ30 متقدماً، وفي حال عدم اكتمال العدد تخير الطالبة التسجيل في أي فرع من الفروع النسائية المتوفر فيها مقاعد خاصة، موضحاً في هذا الصدد، أن معايير القبول في البرامج والدبلومات يعتمد على المقاعد الشاغرة ومعدل التخرج للشهادة المطلوبة.

ودعا الراغبين بالتسجيل، إلى الدخول على بوابة جامعة جازان عبر الرابط التالي من (هنا) .