هنا شروط وروابط التقديم والتسجيل لدى جامعة حفر الباطن

المواطن ـ حفر الباطن:

تستقبل عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن، حتى الـ 4 من شهر ذي القعدة المقبل، طلبات القبول والتسجيل لدرجة البكالوريوس للعام الجامعي 1438 /1439هـ لخريجات المرحلة الثانوية.

وأوضحت الجامعة، أنّها تستقبل الطلبات إلكترونيًا، عبر بوابة العمادة، في عدد من التخصصات المتاحة في كليات الجامعة وفروعها بمحافظة النعيرية وقرية العليا والخفجي، وفق عدد من الشروط، وهي:

أن يكون الطالب سعودياً أو من أم سعودية

يشترط لقبول طالب المنحة الداخلية من غير السعوديين سواء من القبائل النازحة أو جنسيات أخرى، أن يكون لديه إقامة سارية المفعول خاصةً به وقبول هذه الفئة من الطلاب يتم حسب المقاعد المتاحة لكل جنسية بعد موافقة وزارة التعليم.

الطالب حاصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في العام الجاري، أو الأعوام الأربع الماضية، أي من عام 1433 /1434هـ فما فوق، وذلك للتقديم لسائر البرامج باستثناء المسار الصحي

أن يكون الطالب سعودي الجنسية وقد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في العام الجاري 1437 /1438هـ أو العام المنصرم 1436/ 1437هـ لكلية العلوم الطبية التطبيقية بحفر الباطن.

أن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة أو التحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم على أن تكون نتيجة الطالب موثقة في برنامج التعاملات الحكومية (يسر).

“المواطن” تقدّم لكم أهم الروابط، للتسجيل لدى جامعة حفر الباطن:

موقع القبول والتسجيل لدى جامعة حفر الباطن

الاستعلام عن الرقم الجامعي

تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لجامعة حفر الباطن