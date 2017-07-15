هنا.. طريقة الاستعلام عن مستفيدي الدفعة السادسة من سكني

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، قبل قليل، عن مجموع المنتجات السكنية والتمويلية التي شملتها الدفعة السادسة من حملة “سكني”، والتي بلغت 27658 منتجاً سكنياً وتمويلياً.

ويمكن الاستعلام عن مستحقي المنتجات السكنية والقرض السكني، من خلال بوابة سكني، حيث تم تخصيص 12235 وحدة سكنية و7723 أرضاً مطورة و7700 قرض تمويل.

ويتم ذلك بإدخال الاسم بالكامل ورقم بطاقة الأحوال الشخصية ونوع المنتج والمنطقة والمدينة، ثم تحديد نوع الاستحقاق، وأخيراً الضغط على بحث لتظهر النتيجة عبر رابط سكني (هنا).