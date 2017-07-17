هنا.. موعد التقديم في برنامج رواد المستقبل بالخطوط السعودية

المواطن - الرياض

كشفت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية عن مواعيد اختبارات اللغة الإنجليزية للمتقدين لبرنامج رواد المستقبل في دفعته الحادية عشرة بعد فرز طلبات الالتحاق بالبرنامج وقبول أكثر من (3500) متقدم انطبقت عليهم الشروط الأساسية كالتخصص والمعدل والعمر.

وقررت الخطوط السعودية عقد اختبارات برنامج رواد المستقبل خلال الفترة من 7 ـــ 18 ذي القعدة المقبل في كل من الرياض وجدة والدمام، وسيتم التواصل مع المؤهلين لهذه الاختبارات عبر البريد الإلكتروني ورسائل الـ(SMS) لإبلاغهم بالمواعيد وفق جداول تم اعتمادها.

وقال كبير مستشاري مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمشرف العام على برنامج رواد المستقبل الدكتور عمر بن عبدالله جفري إن البرنامج يجد إقبالاً كبيراً من خريجي الجامعات وحملة الماجستير؛ لأنه من البرامج الرائدة في الخطوط السعودية وفي مجال صناعة النقل الجوي عموما بما يشتمل عليه من برامج تدريبية متخصصة وتدريب على رأس العمل يحقق تطلعات شباب الوطن الطامح لمستقبل وظيفي مميز.

وأشار الدكتور جفري إلى برنامج رواد المستقبل يتضمن العديد من الدورات التدريبية المتخصصة بقطاع التدريب والتنمية من بينها وعلى سبيل المثال لا الحصر، اقتصاديات الطيران، واستراتيجيات التنمية، والتطوير ومهارات العرض، وكتابة التقارير، والتفاعل الإيجابي، ومواجهة الضغوط، واكتشاف القدرات الذاتية وغيرها، يُضاف إلى ذلك، باقة من الدورات التسويقية في مجالات خدمات الركاب وآليات البيع وإصدار التذاكر وغيرها من البرامج ذات العلاقة .

وأضاف: “يتيح برنامج رواد المستقبل للمتدربين الحصول على دبلومات متخصصة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي “آياتا” في استراتيجيات البيع والتحالفات الاستراتيجية والتسويقية وغيرها، بالإضافة إلى التعاون مع معهد الفضاء الفرنسي وكلية الأعمال بتولوز وشركة إيرباص لصناعة الطائرات، كما يتضمن البرنامج دبلوماً متخصصاً في علوم الطيران المتقدمة، مع زياراتٍ ميدانية لمواقع تصنيع الطائرات، إلى جانب دبلوم “يورو موني” في مجالات التخطيط والتفاوض والتحليل المالي، فضلاً عن التدريب على رأس العمل بقطاعات المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية” .

وتابع القول: إن برنامج رواد المستقبل صُمم لتأهيل الخريجين المتميزين من الشباب السعودي والحاصلين على شهادة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات ذات علاقة بصناعة النقل الجوي والتي تشمل التخصصات الإدارية (إدارة أعمال، موارد بشرية، قانون، محاسبة، مالية، تسويق، إدارة طيران، إدارة صناعية)، وتخصصات الحاسب الآلي (هندسة حاسب آلي، علوم حاسب آلي، تقنية المعلومات، هندسة النظم، إدارة نظم المعلومات)، إلى جانب التخصصات الهندسية والصناعية .