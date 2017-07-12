هنا موعد القبول والمقابلات الشخصية لخريجات الثانوية العامة في الجامعات

المواطن - واس

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد بالجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض عن مواعيد تحديد القبول والمقابلات الشخصية للمقبولات الذي سيبدأ يوم الأحد القادم الموافق 1438/10/22هـ للمرشحات في الكليات الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالإضافة إلى إجراء اختبار موهبة لمن رشحن لكلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والذي سيستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 1438/10/24هـ .

وسيتم إبلاغ المرشحات للكليات الصحية وكلية التصاميم والفنون عن قبولهن.

وأوضحت عميدة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة السديس أن على جميع المرشحات ضرورة الالتزام بمواعيد المقابلة الشخصية والاختبار والحضور قبل الموعد بساعة مع ضرورة إحضار ما يثبت هوية المرشحة.

وأضافت أن عدم حضور المرشحة للاختبار أو المقابلة الشخصية سيترتب عليه استبعادها من القبول نهائيًا في الجامعات الأربع والكلية التقنية المشتركة بالبوابة متمنية للطالبات التوفيق والسداد.