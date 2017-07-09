هنا موعد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس في دوري أبطال إفريقيا

المواطن - القاهرة

يلتقي نادي الزمالك المصري اليوم مع نادي أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دوري أبطال إفريقيا في إطار مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبحث كلاهما عن الفوز لتعزيز آماله في التأهل إلى مباريات الدور التالي من البطولة الإفريقية، ومن المتوقع أن تكون مباراة حماسية منذ اللحظة الأولى.

الزمالك الذي يقبع في المركز الأخير في ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، سيقاتل لأجل الفوز بالنقاط الثلاث خاصة أن المباراة تقام على أرضه وبين الجماهير المصرية، فيما يحتل أهلي طرابلس المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الأول فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

يذكر أن نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت في تونس قد انتهت من دون أهداف، وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل سيتعزز مركز الفريق الليبي فيما ستزداد مهمة الزمالك صعوبة.