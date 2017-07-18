هواوي تطلق هاتفها الجديد Y3 2017.. هذه مواصفاته!

المواطن - وكالات

أطلقت مجموعة هواوي النسخة الجديدة من هاتفها Y3 2017، الذي ينتمي لسلسلة هواتف هواوي Y Series ذات المواصفات المتميزة والسعر المناسب.

ويأتي هاتف هواوي Y3 2017 الجديد مزودًا بشاشة بقياس 5 بوصة من نوع TN LCD، كما أن الهاتف يتمتع برقاقة Mediatek MT6580M، التي تحتوي علي معالج رباعي النواة يعمل بتردد 1.3 غيغا هرتز من نوع Cortex-A7، مع معالج رسومات من نوع Mali-T400MP2، وذاكرة وصول عشوائية بحجم 1 غيغا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 8 غيغا بايت.

ويأتي الهاتف بكاميرا الهاتف الخلفية تتميز بدقتها البالغة 8 ميغا بكسل تأتي بفتحة عدسة F2.0 بتقنية التركيز السريع، مزودة بفلاش LED، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 2 ميغا بكسل، حيث تدعم وضع Beautiful Skin، مما يجعل البشرة تبدو أكثر جمالًا وطبيعية.