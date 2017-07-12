هيئة المهندسين تعتمد تسجيل 3700 فني ومساعد مهندس

المواطن - الرياض

اعتمدت الهيئة السعودية للمهندسين تسجيل 3700 فني ومساعد مهندس منذ مطلع شهر رمضان المبارك الماضي، كما أصدرت أول شهادة اعتماد وبطاقة عضوية لمهنة فني أصدرتها الهيئة لوافد, مؤكدةً ربط إصدار وتجديد إقامات جميع المهن الهندسية المساعدة والتحقق منها بعد التسجيل مهنياً لدى الهيئة السعودية للمهندسين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل بن جارالله البقعاوي أهمية الكشف عن الفنيين ومساعدي المهندسين غير المؤهلين الذين يشكلون خطراً على سلامة المشاريع التي يساهمون في العمل فيها , وهو الأمر الذي يتسبب في ظهور كثير من المشكلات والسلبيات التي تؤثر سلباً على جودة ومخرجات القطاع الهندسي ومن ثم تعود سلباً على الوطن والمواطن .

وأشار إلى أن الهيئة نجحت خلال الفترة السابقة في إيقاف مزوري الشهادات الهندسية بعد تنفيذ إجراءات عملية التدقيق على شهادات المهندسين الوافدين قبل دخولهم للسعودية والتحقق منها، وإلزامهم بخبرة لا تقل عن 3 سنوات، واختبار هندسي مهني، ومقابلة شخصية, مؤكداً في الوقت نفسه أن ما تم تحقيقه من نجاحات في جانب المهندسين سوف ينطبق – بإذن الله – على الفنيين ومساعدي المهندسين، وذلك بعد ربط تجديد إقامة المهن الهندسية المساعدة والفنيين بالتسجيل في الهيئة، وذلك تماشياً مع توجيهات وزير الداخلية.

وبين أن أول بطاقة عضوية وشهادة عضوية مهنة فني، صدرت من الهيئة بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة, لافتاً النظر إلى أن الهيئة أنهت جميع استعداداتها لاستقبال طلبات ربط إقامات مساعدي المهندسين والفنيين من جميع النواحي سواء على مستوى وضع الأنظمة والقوانين لذلك، أو على مستوى الموظفين الجاهزين لإنهاء الإجراء خلال فترة وجيزة، وذلك بعد وضع الآلية المناسبة للربط مع الجهة المخولة بإصدار الإقامات للفنيين وهي المديرية العامة للجوازات.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة بجهود وزارة الداخلية ودعمها ومساندتها لبرنامج الاعتماد المهني للمهندسين ومساعدي المهندسين والفنيين الذي يأتي تحقيقا لنظام الهيئة السعودية للمهندسين، عبر ربط إصدار وتجديد إقامات الوافدين من المهندسين والفنيين بالتسجيل المهني، منوهاً إلى أن هذا الربط سيحقق الأهداف المرجوة في تنظيم ممارسة العمل المهني والفني الهندسي.

وأشار إلى أن نظام الهيئة يهدف بالنهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين عليها والمستفيدين منها ومن ذلك بوضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، مشدداً بضرورة الالتزام بإقرار قواعد الاعتماد المهني لجميع المهندسين العاملين في المملكة.

وأفاد أن الهيئة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعمل تحركت لملاحقة منتحلي مهنة الهندسة من غير المهندسين، أو مساعدي المهندسين والفنيين سواء بشهادات لا تحقق الحد الأدنى من المتطلبات ، أو بشهادات وهمية أو مزورة وهذا الإجراء من شأنه أن يحد وينهي قدوم أي مزور لشهادة هندسية أو مساعد مهندس أو فني لا يحمل شهادة أو خبرة في مجال عمله إلى المملكة، وكذلك يسهم في رفع جودة المخرجات الهندسية في المملكة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ولفت البقعاوي إلى أن الهيئة استقبلت طلبات الفنيين ومساعدي المهندسين بعد تقديمهم طلبات التسجيل والاعتماد فيها عن طريق موقع الخدمات الإلكترونية الخاص بالهيئة على مدار 24 ساعة لمن يرغب في التقديم أو لدراسة الطلبات المقدمة والبت فيها.