هيئة المواصفات تُعرّف باللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه

المواطن - الرياض

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ثلاث ورش عمل في كل من الرياض وجدة والدمام للتعريف باللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، التي ستدخل حيز التطبيق الإلزامي في الأول من شهر محرم 1439 هـ، حيث تستهدف هذه الورش تعريف المصنعين والمستوردين بالمتطلبات الفنية في اللائحة والمنتجات التي سيتم تطبيقها عليها.

وستستهل هيئة المواصفات البرنامج التعريفي بورشة عمل موجهة للمصنعين والمستوردين في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض يوم الأربعاء 25 / 10 / 1438 هـ ، فيما ستكون ورشة العمل الثانية في 3 / 11 بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالدمام، على أن تكون ورشة العمل الثالثة الموجهة للمصنعين والمستوردين في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة يوم الأربعاء 10 / 11 .

وأوضحت هيئة المواصفات أن اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه تستهدف العمل على ترشيد استهلاك المياه في المنتجات التي تندرج ضمنها، وفقاً لمعدلات محددة؛ حفاظاً على الموارد والاقتصاد الوطني، وتعزيز الآليات التي تساعد على تخفيض التكاليف على المستهلك، مؤكدة أن هذه اللائحة سيتم تطبيقها على المنتجات المحلية والمستوردة.