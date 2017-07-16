واشنطن تحقق بقضية فساد نفطية

المواطن - وكالات

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها بدأت ملاحقات لمصادرة ممتلكات مسؤولين نيجيريين في شركات نفطية في الولايات المتحدة بما فيها يخت بقيمة ثمانين مليون دولار.

واليخت «غالاكتيكا ستار»، ومبنى بقيمة 50 مليون دولار يقع بالقرب من منطقة سنترال بارك في نيويورك من بين الموجودات المرتبطة بعقود منحتها وزيرة سابقة للنفط في نيجيريا بين 2011 و2015.

وقال مساعد النائب العام كينيث بلانكو: ان الولايات المتحدة ليست ملاذا لثمار الفساد.

وأضاف: على رؤساء الشركات والمسؤولين الاجانب الفاسدين ألا يخدعوا: اذا كانت هناك اموال غير مشروعة بمتناول يد السلطات الاميركية فسنسعى الى مصادرتها واعادتها الى الذين سرقت منهم.

وقالت وزارة العدل الاميركية ان هذه الاموال جمعت من ارباح من عقود نفطية منحتها وزيرة النفط السابقة في نيجيريا دييزاني اليسون – مادووكي.

وتفيد الوثائق القضائية انها قبلت رشاوى من المسؤولين في قطاع النفط كولاولي اكاني الوكو واولاجيدي اوموكوري اللذين انفقا ملايين الدولارات في شراء شقق ومفروشات وقطع فنية في لندن وخصوصا في ولاية تكساس الاميركية.

وحصل الرجلان من هذه الصفقات على عقود مربحة وباعا كميات من النفط النيجيري تعادل قيمتها 1.5 مليار دولار.

وقد استخدما بعد ذلك شركات ووسطاء لغسل الاموال عبر مصارف اميركية وشراء ممتلكات تسعى وزارة العدل الاميركية الى مصادرتها الآن.

وكانت وزارة العدل الاميركية اطلقت في 2010 في عهد الرئيس باراك اوباما مبادرة لاستعادة اموال من مسؤولين فاسدين. وادت المبادرة الى بعض النتائج سمحت في 2014 بالحصول على 500 مليون دولار كانوا يملكونها من قبل الرئيس النيجيري الاسبق ساني اباشا والمحيطين به.