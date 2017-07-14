وافد مانشستر سيتي الجديد أغلى لاعب كرة إنجليزي

المواطن ـ وكالات

تحدث اللاعب الإنجليزي كايل ووكر عن انضمامه- رسميًّا- إلى مانشستر سيتي للسنوات الخمس القادمة، بعد إتمام صفقة انتقاله من توتنهام هذا اليوم.

وانضم الظهير الأيمن كايل ووكر إلى مانشستر سيتي، مساء اليوم الجمعة، قادمًا من توتنهام مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، فيما يمتد عقده لخمس سنوات.

وسئل اللاعب الدولي الإنجليزي عن انضمامه إلى صفوف مانشستر سيتي فقال: “يسرني الانضمام إلى مانشستر سيتي، ولا أستطيع الانتظار حتى أبدأ مشواري معه”.

وفيما يتعلق بالمدرب بيب جوارديولا أضاف: “هو واحد من أكثر المدربين احترامًا في العالم، وأشعر أنه يمكن أن يساعدني لتطوير أدائي إلى مستوى جديد”.

تجدر الإشارة إلى أن صفقة المدافع كايل ووكر إلى مانشستر سيتي، والتي بلغت 50 مليون جنيه إسترليني، تجعل منه أغلى لاعب كرة قدم إنجليزي في التاريخ.